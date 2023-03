Rotta sul sud Italia: la mappa “extralarge” dei voli estivi

Ci sono rotte internazionali, alcune molto singolari, collegamenti point to point tra Puglia e Sardegna, raffiche di frequenze dal nord Italia, evergreen dove si scontrano più vettori, voli in continuità ridotti a spezzatino.

Cieli e aeroporti italiani, soprattutto tra sud e isole, vedranno di tutto e di più nell’estate 2023, stagione destinata a battere i record di passeggeri, collegamenti e (forse) di prezzi. Si parte dal più classico dei network, portato in dote dalla compagnia di bandiera Ita Airways.

I voli diretti saranno da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Palermo e Catania – a cui si aggiungono le novità Lampedusa e Pantelleria – e Cagliari in continuità territoriale sia da Linate sia da Fiumicino. Continuità formato spezzatino che prevede Olbia parcellizzata con AeroItalia e Volotea che si divideranno la rotta per Roma senza compensazioni; AeroItalia che volerà da Linate per Olbia e da Fiumicino per Alghero, e ancora Ita da Linate per Alghero.

Ryanair, come di consueto, ha lanciato un maxi network estivo che non lascia spazio a interpretazioni e che la incorona come la regina dei cieli italiani. Solo da Cagliari, per esempio, le novità sono due nuove rotte per Göteborg e Genova e tre voli settimanali per Parma (oltre a incrementi su altri 10 aeroporti tra cui Milano, Bruxelles e Francoforte). Dalla base di Venezia, invece, la low cost irlandese ha lanciato una raffica di voli per il Sud: otto voli settimanali per Brindisi, sette per Lamezia Terme e tre per Alghero. Altre novità, infine, sono i collegamenti trisettimanali da Parma per l’aeroporto di Palermo.

Lo scalo di Olbia è il cuore dell’offerta di Volotea con ben 16 nuovi collegamenti: Barcellona, Bilbao, Firenze, Lille, Madrid, Marsiglia, Nizza, Parigi Orly, Tolosa e Valencia. A queste si aggiunge il ritorno della rotta da Bari. Ma la Costa Smeralda è al centro anche di nuove offerte internazionali: la summer vedrà decollare il volo da Birmingham di Jet2.com, quelli da Atene e Dublino, operati da Aegean e Aer Lingus; e il ritorno del collegamento da Madrid di Iberia. La compagnia spagnola volerà, inoltre, dalla capitale per Catania da giugno a settembre con voli giornalieri.

Proprio dalla Sicilia, infine, parte la nuova scommessa di Wizz Air che – dopo aver riequilibrato l’intera presenza e il network italiano – ha annunciato una nuova rotta da Catania Fontanarossa a Milano Linate con due frequenze giornaliere, che si aggiungono al volo quotidiano tra Catania e Milano Malpensa. L’estate di Vueling, infine, prevede come novità le rotte da Fiumicino per Lampedusa (in concorrenza con Ita) e da Firenze per Catania e Palermo. Da Malpensa la compagnia volerà per Bari, Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia e Palermo

Napoli Capodichino è al centro dei piani di easyJet con quattro nuove rotte internazionali: Birmingham, Porto e Pola; oltre alla ripresa della rotta per Zurigo, di nuovo operativa a partire dal 29 maggio. A partire dal 1° luglio, poi, easyJet offrirà anche la nuova rotta estiva da Palermo per Porto (operata ogni sabato); mentre a partire dal 26 giugno decollerà l’inedito volo tra Bari e Nizza con due voli a settimana, ogni lunedì e venerdì. Da Nizza la compagnia aerea inglese volerà anche su Palermo e dal 2 giugno lo scalo di Catania accoglierà per la prima volta un volo diretto da Edimburgo.