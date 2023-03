Royal Caribbean, debutta nel 2025 il Beach Club alle Bahamas

Procedono i lavori di sviluppo del primo Royal Beach Club di Royal Caribbean, che sorgerà alle Bahamas, realizzato in stretta collaborazione con il governo.

La nuova “destinazione” della compagnia di crociere, di circa 7 ettari, sorgerà all’estremità occidentale di Paradise Island a Nassau, e combinerà le spiagge dell’isola con le esperienze tipiche della compagnia di crociere per creare la giornata in spiaggia per eccellenza: il Royal Beach Club at Paradise Island.

Il progetto sarà caratterizzato da un partenariato pubblico-privato in cui i bahamiani potranno possedere fino al 49% di azioni del beach club. Le imprese e gli imprenditori locali avranno l’opportunità di gestire la maggior parte dell’esperienza. La nuova impresa genererà centinaia di posti di lavoro nel corso della costruzione e del funzionamento a lungo termine.

«Le Bahamas sono state un partner fenomenale fin dall’inizio, quando sono diventate il nostro primo porto di scalo più di 50 anni fa – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo, Royal Caribbean International – Mentre continuiamo a portare milioni di visitatori a sperimentare le attrazioni di Nassau ogni anno, il Royal Beach Club at Paradise Island è la prossima audace avventura nell’impegno di Royal Caribbean volto a incrementare il turismo alle Bahamas e a offrire vacanze memorabili ai nostri ospiti».

Ci saranno cabine private, piscine e tanto altro, nel segno del vibrante spirito e della cultura delle Bahamas. I vacanzieri saranno accolti da architettura locale ed esperienze che prevedono piatti bahamiani, barbecue in stile isolano, musica dal vivo e artigiani locali.

Il beach club si svilupperà su circa cinque ettari di terreno di proprietà della compagnia di crociere e da due di terreno della Corona, che sarà conferito come quota di partecipazione alla nuova impresa per garantire che una parte dei profitti torni al governo e alla popolazione. Questo, oltre a una nuova tassa sul turismo, sarà destinato a un reinvestimento per la comunità locale.

Nei prossimi mesi, Royal Caribbean svelerà ulteriori dettagli su The Royal Beach Club at Paradise Island.