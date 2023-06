Royal Caribbean Group testa i biocarburanti su due navi in Europa

Durante la stagione estiva, Royal Caribbean Group testerà una miscela di biocarburanti su due navi che navigano in Europa.

Saranno Celebrity Apex del brand Celebrity Cruises e Symphony of the Seas del marchio Royal Caribbean International. Le due navi utilizzeranno un mix di olio combustibile marino e biocarburante per tre mesi, ha fatto sapere la compagnia.

L’utilizzo del biofuel è parte di una sperimentazione per raccogliere dati sulle prestazioni di questo carburante e sul funzionamento della catena di approvvigionamento.

Celebrity Apex partirà da Rotterdam; Symphony of the Seas sarà invece nel Mediterraneo, con homeport Barcellona.

La miscela di biocarburanti ridurrà le emissioni di carbonio di entrambe le navi. Il fuel viene prodotto purificando materie prime rinnovabili come oli e grassi e combinandole con olio combustibile.

Dopo la prova estiva, Royal Caribbean Group ha l’obiettivo di aumentare l’uso di carburanti alternativi nelle sue crociere in Europa.