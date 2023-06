Ryanair aprirà in inverno 17 rotte Italia-Albania

Duecento voli settimanali e 17 nuove rotte. Ryanair ha annunciato il nuovo operativo da e per l’Albania per l’inverno 2023, che riguarda Bologna, Catania, Milano Bergamo, Pisa, Roma Ciampino e Venezia Treviso per i viaggiatori in partenza dall’Italia.

L’Albania diventa così il 37° paese del network di Ryanair, mentre la compagnia continua a crescere e punta a trasportare 300 milioni di passeggeri entro il 2034. Con il recente ordine di 300 nuovi B737-Max-10, Ryanair arriverà fino a circa 800 aeromobili entro il 2033.

«Siamo lieti di annunciare 200 voli settimanali Ryanair da/per l’Albania a partire dall’inverno 2023 – spiega il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson – Queste 17 nuove rotte iniziali garantiranno l’accesso immediato ai principali mercati del turismo in entrata come Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Romania, Svezia e Regno Unito, fornendo tariffe competitive e una maggiore connettività per gli albanesi».

«Accogliamo con favore la decisione di Ryanair di operare voli da e per l’aeroporto internazionale di Tirana – nota Musa Kastrati, senior vice president di Kastrati Group – Sono fiducioso che attraverso l’ampio network di Ryanair, lo scalo di Tirana contribuirà all’ulteriore sviluppo dei passeggeri, del turismo e dell’economia dell’Albania».