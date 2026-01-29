Ryanair svela l’operativo estivo da Genova

Estate ad alta presenza operativa su Genova per la compagnia aerea low cost Ryanair, che ha annunciato il lancio di 12 rotte dall’aeroporto del capoluogo ligure verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, oltre alla nuova rotta estiva per Tirana.

Complessivamente Ryanair da Genova offrirà oltre 90 voli settimanali, rafforzando un presidio avviato dal vettore 27 anni fa, trasportando finora oltre 5,5 milioni di passeggeri, con l’obiettivo di potenziare la connettività aerea per l’intera regione Liguria.

Per Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair, «questo operativo estivo 2026 per Genova dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, Ryanair invita il governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna. Sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15mila nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane».