Sabre rinnova l’accordo di distribuzione globale con Virgin Atlantic

Virgin Atlantic rinnova l’accordo di distribuzione globale a lungo termine con Sabre Corporation. In base all’accordo ampliato, il fornitore leader di software e tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello mondiale offrirà contenuti potenziati della compagnia aerea britannica attraverso il suo mercato Global Distribution System, oltre alla possibilità futura di vendere al dettaglio le offerte Nationally Determined Contributions. Questo consentirà alle centinaia di migliaia di agenzie collegate a Sabre di avere un accesso ancora più ricco all’ampia gamma di prodotti e offerte di Virgin Atlantic.

«Non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente la nostra collaborazione – sottolinea Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin Atlantic – per aiutarci a elevare la nostra strategia di distribuzione globale e a supportare le esigenze in continua evoluzione della nostra compagnia aerea e dei nostri client. Migliorare la nostra capacità di vendita al dettaglio in modo efficace per i nostri clienti è un obiettivo chiave per Virgin Atlantic e, grazie alla tecnologia avanzata di Sabre e alla sua vasta portata globale, possiamo ottimizzare il nostro approccio alla distribuzione dei prodotti e migliorare l’esperienza di prenotazione dei nostri clienti».

«Siamo lieti di continuare il nostro rapporto di lunga data con Virgin Atlantic – spiega JeanVincent Teuler, vice presidente vendite compagnie aeree, Emea, Sabre Travel Solutions – Il nostro accordo rinnovato testimonia l’impegno di Virgin Atlantic e di Sabre nel fornire contenuti ricchi attraverso la nostra rete di distribuzione globale ed evidenzia l’impegno di Sabre nel soddisfare le esigenze uniche dei nostri clienti aerei e dei nostri partner travel buyer».