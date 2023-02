Salone Unesco, il Wte in scena a settembre a Torino

Nel 2023 sarà Torino a ospitare la 14esima edizione del World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo nei siti Patrimonio Mondiale, in programma dal 21 al 23 settembre.

Un’edizione rinnovata, che oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Unesco e all’immancabile workshop B2B riservato a buyer e seller del settore italiani e internazionali, vedrà un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei luoghi Patrimonio Mondiale.

L’edizione 2023 del Wte è stata presentata alla Bit, nello spazio espositivo della Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore alla Cultura e Turismo Vittoria Poggio, della direttrice Cultura e Commercio Raffaella Tittone e di Marco Citerbo, amministratore dell’agenzia M & C Marketing Consulting, organizzatrice dell’evento.

«Il Piemonte è particolarmente ricco di cultura, di valori e saperi da comunicare ai viaggiatori. Far conoscere e valorizzare i nostri siti Patrimonio Unesco è quanto intendiamo fare attraverso il World Tourism Event – ha spiegato l’assessore Poggio – senza dimenticare il grande Patrimonio immateriale che il Piemonte può vantare. Creando azioni condivise e sinergie tra istituzioni e privati riusciamo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti, di alzare ancora di più l’asticella della qualità dell’offerta turistica e l’incidenza che il turismo può avere nello sviluppo economico dei nostri territori e delle nostre comunità».

Sull’importanza dell’aspetto educazionale del Wte si è soffermato Citerbo: «Quando 14 anni fa abbiamo iniziato a fare promozione dei siti e beni patrimonio mondiale, organizzando questa manifestazione, non lo faceva nessun altro. Oggi, molte regioni hanno scelto di puntare sul brand Unesco per la promozione turistica del proprio territorio e questo, forse, anche grazie al Wte, che ancora resta l’unico evento al mondo specializzato nella promo-commercializzazione del patrimonio mondiale. Non a caso, ospita siti italiani ma anche di altri Paesi. Quest’anno, inoltre, saranno approfonditi diversi temi, dalla celebrazione del ventesimo anniversario della Convenzione per il Patrimonio immateriale Unesco ai cambiamenti climatici e la loro incidenza sul turismo».

Citerbo ha infine ricordato l’ormai consolidata collaborazione con Enit per la selezione dei buyer internazionali che parteciperanno al workshop B2B del 21 settembre, ma che avranno anche l’opportunità di conoscere e fare esperienza del territorio piemontese nel corso della tre giorni.