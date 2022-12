Sandals apre le prenotazioni in Giamaica e St. Lucia

Sandals Resorts International apre le prenotazioni del Sandals Halcyon Beach Resort a Castries, St. Lucia, e del resort per famiglie Beaches Negril in Giamaica, per soggiorni dal 6 aprile 2023. Entrambe le strutture sono state ampliate con nuove camere e suite.

Il Beaches Negril ha di recente aggiunto 12 nuove e ampie butler suite, portando il numero totale di camere di lusso a disposizione a 197. Le nuove sistemazioni includono sei “Firesky Reserve Villas” situate sulla spiaggia, all’estremità settentrionale del resort, ispirate ai tramonti in technicolor della destinazione. Ognuna disporrà di quattro camere da letto disposte su tre piani per una superficie totale di circa 343 m2, piscine private con vista sull’oceano e terrazze sul tetto dove poter consumare pasti con vista sul Mar dei Caraibi. Le Firesky Reserve Villas possono ospitare fino a 10 persone, ideali per famiglie numerose che desiderano condividere momenti di intimità e relax.

All’estremità opposta del resort, le sei nuove suite “Eventide Penthouse Collection” si ispireranno alle acque calme che lambiscono la spiaggia di sette miglia di Negril. Con tre o quattro camere da letto ciascuna, queste suite possono ospitare fino a 18 persone e hanno accesso a una terrazza panoramica, per osservare le stelle e prendere il sole.

A completare la proposta di 10 ristoranti gourmet al Beaches Negril e del Pirates Island Waterpark, sarà costruito un edificio che ospiterà il Camp Sesame del resort, che debutterà prima della stagione estiva.

Al Sandals Halcyon Beach Resort a Saint Lucia sono invece 25 le nuove butler suite. L’espansione comprende 20 “Joli Beachfront Suite” dislocate in riva all’oceano, con camere luxury con accesso diretto alla spiaggia e piscine private, nonché sistemazioni al secondo piano con balconi dotati di vasche da bagno Tranquility Soaking Tubs. Gli interni sono arredati con legni naturali, sfumature di blu e tocchi floreali dell’isola; completano gli arredi i letti king size posizionati per ammirare il panorama sul mare. Le suite sono circondate da bouganville.

Cinque nuove “Koko Rondoval Villas” verranno collocate nel resort, a pochi passi dal mare. Con pareti arrotondate e tetti di paglia, rifletteranno l’ambiente esterno attraverso le finestre che coprono quasi l’intera parete.

L’espansione porterà a 194 il numero totale di camere e suite del resort, che offre sei ristoranti gourmet, sport acquatici, l’accesso al golf e ulteriori 21 ristoranti negli altri due resort pluripremiati a St. Lucia del brand Sandals Resorts.

«L’esperienza per i nostri ospiti è alla base di tutto ciò che facciamo e queste nuove suite sono il simbolo degli investimenti sui nostri brand, nella costante ricerca di reinventare ogni aspetto del business – dice Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International – Volevamo andare oltre il lusso tradizionale e queste nuove suite sono sbalorditive: si tratta di design e servizi che rendono il soggiorno più confortevole e appagante».