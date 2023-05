Palladium debutta a New York con un hotel a Times Square

A Manhattan, a giugno, aprirà il 45 Times Square Hotel di proprietà di Ferrado Hotels e gestito dal Gruppo Palladium.

45 Times Square Hotel è un brand temporaneo: la struttura diventerà poi Only You Hotels, marchio premium-lifestyle con cui Palladium si posiziona nelle destinazioni urbane.

L’hotel, caratteristico e tipico dell’estetica di New York, in particolare di Manhattan, è a pochi metri da Times Square e dispone di 139 camere; situato in una posizione privilegiata, offre agli ospiti la possibilità di fare propria la città.

Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group, spiega: «Questa nuova apertura è una pietra miliare per l’azienda, in quanto è il primo hotel che gestiamo negli Stati Uniti. New York è anche una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo e crediamo che Only You Hotels si adatti perfettamente allo stile innovativo e urbano della città».

«Per Only You Hotels è fondamentale essere presenti in una delle città più influenti a livello mondiale nel campo dell’intrattenimento, della moda e della cultura. In Palladium Hotel Group stiamo lavorando per trasformare la struttura, seguendo la tendenza del brand, riflettendo lo stile della città e accogliendo coloro che vengono a vivere tutte le sue esperienze», sottolinea Juan Serra, general director di Only You Hotels.