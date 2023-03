Sardegna per foodies: sei degustazioni alla Bmt

La Sardegna sbarca alla Mostra D’Oltremare a Napoli per la Bmt dal 16 al 18 marzo. Il territorio, gli operatori locali e le istituzioni accoglieranno professionisti e visitatori presso il proprio stand di 300 metri quadri che, attraverso le sue ambientazioni, racconta la cultura, le tradizioni e l’essenza della destinazione.

Lo spazio è suddiviso in svariate aree tematiche: oltre alla zona dedicata all’accoglienza, si terranno momenti di riunione e di confronto e gli appuntamenti dedicati all’enogastronomia. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, lo spazio espositivo sarà teatro di sei degustazioni di 30 minuti l’una: la partecipazione è limitata a un massimo di 30 persone ad appuntamento, è necessario prenotarsi presso il desk principale dello stand. A sottolineare, invece, la grande cultura dell’ospitalità sarda sarà l’area “Ricaricati in Sardegna”, dove gustare bevande dagli aromi tipicamente sardi.

Queste caratteristiche sono ben rappresentate anche nella prossima manifestazione Primavere nel Cuore della Sardegna: 16 i comuni coinvolti – Ogliastra, Baronia, Marghine e Planargia – che ogni fine settimana, tra il 29 aprile e il 25 giugno 2023, inaugureranno la bella stagione.