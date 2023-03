Saudi, in arrivo 49 Boeing 787 Dreamliner per volare green

Un accordo per ordinare 49 Boeing 787 Dreamliner. Lo ha siglato Saudi Arabian Airlines con Boeing a sostegno del suo obiettivo strategico di far crescere in modo sostenibile le sue operazioni globali: il Dreamliner, infatti, riduce il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce. Nel dettaglio, la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita ha annunciato l’ordine di 39 aerei a basso consumo di carburante con opzione per altri 10. L’accordo si aggiunge all’ordine esistente di 38 nuovi aerei che Saudia dovrebbe ricevere entro il 2026, che aumenteranno l’attuale flotta di 142.

L’accordo è stato firmato il 30 marzo dal dg della Saudi Arabian Airlines Corporation, Ibrahim Al-Omar, e dal senior vice president, commercial sales and marketing di Boeing, Brad McMullen, alla presenza del ministro dei Trasporti e dei servizi logistici, presidente del cda della Saudi Arabian Airlines Corporation, Saleh Al-Jasser, e Reema bint Bandar Al Saud, ambasciatore dell’Arabia Saudita negli Stati Uniti. L’espansione della flotta è uno degli obiettivi del programma di trasformazione strategica di Saudia “Shine”, che si concentra sull’efficienza operativa attraverso lo sviluppo e la gestione della rete e l’integrazione dei sistemi di manutenzione. Il piano si concentra anche sulla trasformazione digitale, con iniziative volte a migliorare l’esperienza di viaggio degli ospiti e l’innovazione nel fornire i migliori prodotti, servizi, connettività e infrastrutture digitali che consentano la crescita di aviazione e logistica.

«L’intesa contribuirà a raggiungere gli obiettivi della Strategia nazionale per i trasporti e la logistica e dell’aviazione saudita, nonché in materia di turismo – osserva Al-Jasser – La Saudia è impegnata a fornire servizi avanzati e di alta qualità nel settore dell’aviazione collegando il mondo al Regno».

«L’aggiunta dei 787 Dreamliner consentirà a Saudia di allargare il suo servizio a lungo raggio – spiega Stan Deal, presidente e ad di Boeing Commercial Airplanes – Dopo oltre 75 anni di partnership continueremo a sostenere l’obiettivo dell’Arabia Saudita di espandere il trasporto aereo sostenibile».