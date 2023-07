Scioperi dei trasporti, l’elenco di treni e aerei garantiti

AAA cercasi treni e aerei garantiti nei giorni degli scioperi dei trasporti di questa settimana, che si profila critica per chi si mette in viaggio.

Prima lo stop ferroviario per 23 ore, dalle 3.00 di giovedì 13 luglio alle 2.00 di venerdì 14: a rischio cancellazioni e ritardi Frecce, Intercity e regionali Trenitalia e i treni alta velocità di Italo e di Trenord. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal.

Sabato 15, invece, pesanti disagi nel settore del trasporto aereo, per la mobilitazione del personale handling aeroportuale dalle 10:00 alle 18:00: l’agitazione porta la firma delle sigle di categoria Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. Fermi anche piloti e assistenti do volo della Vueling, sempre dalle 10.00 alle 18.00, e dei piloti di Malta Air – Gruppo Ryanair – dalle 12:00 alle 16:00.

Per i pendolari e i vacanzieri, dunque, fondamentale conoscere i servizi assicurati, per capire come muoversi.

Trenitalia comunica che sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Tutte le indicazioni sul sito ufficiale di Trenitalia:

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni_garantiti_incasodisciopero.html

Stesso iter per Italo, che invita i viaggiatori a consultare la lista che la compagnia ha pubblicato sul proprio sito prima di recarsi in stazione:

https://www.italotreno.it › media › pdf › sciopero

Come Trenitalia, anche Trenord garantisce il servizio tra le 6.00 e le 9.00 e le 18.00 e le 21.00 e per chi dovesse recarsi in aeroporto al di fuori di queste fasce saranno istituiti i bus, che non avranno fermate intermedie. La lista completa dei servizi minimi assicurati è pubblicata sul sito ufficiale di Trenord:

https://www.trenord.it/fileadmin/contenuti/TRENORD/3-News/Trenord_Informa/Avvisi/2023/TreniGarantitiSciopero-13-07.pdf

Sul sito dell’Enac, invece, il riepilogo degli scioperi nel settore aereo e i voli garantiti, tra cui quelli per le isole e i charter.

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2023-Lug/Scioperi%20del%2015%20luglio%202023.pdf