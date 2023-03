Sei resort Viva Wyndham in esclusiva Alpitour

Sono sei le strutture Viva Wyndham Resorts (tutte all inclusive) destinate al mercato italiano che rientrano nell’accordo di vendita esclusiva firmato con il Gruppo Alpitour, rinnovato dopo tre anni «anomali e a rilento» di pandemia.

Un tandem, quello Viva-Alpi, consolidatosi nel tempo e che ha portato oggi alla totale commercializzazione in Italia del Viva Maya in Messico e del V Samana in Repubblica Dominicana, a marchio Presstour by Turisanda; e ancora del Viva Azteca in Messico, del Viva Dominicus Beach e del Viva Dominicus Palace in Repubblica Dominicana, e del Viva Fortuna Beach alle Bahamas con Bravo Club.

Punta di diamante dell’accordo è il Bravo Viva Fortuna Beach pronto a riaprire al pubblico il prossimo 22 giugno, in una formula che gode del supporto del volo diretto targato Neos da Milano Malpensa, operato una volta a settimana fino al 7 settembre. Man forte, inoltre, dal Bmotia, il ministero del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas, che vede l’Italia come uno dei mercati di riferimento della destinazione nell’Oceano Atlantico, insieme a Regno Unito, Francia e Germania. Nel 2019 sono stati 13.500 i viaggiatori italiani alle Bahamas. Il Bravo Viva Fortuna Beach conta 274 sistemazioni e quattro ristoranti. Diverse le escursioni proposte, come quella al Parco Nazionale di Peterson’s Cay, o anche Pirates Beach, il Parco Nazionale Lucayan e Gold Rock Beach. «La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama – dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia – Preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare».