Seoul e Londra mete ideali per la Generazione Z: ecco perché

Sono la coreana Seoul e Londra le due destinazioni preferite dai viaggiatori della Generazione Z, ovvero il target di giovani tra i 16 e i 27 anni: è quanto emerge da una ricerca condotta da esperti di viaggi coinvolti da Omio, la piattaforma di prenotazione di viaggi in aereo, treno e bus, che hanno monitorato un totale di 100 città in 40 Paesi in tutto il mondo per individuare quelle più interessanti per la nuova generazione di viaggiatori.

Per trovare una città italiana bisogna scendere invece al 74esimo posto dove appare Milano, giudicata la città italiana più “eccitante”, seguita da Napoli, Roma, Palermo, Torino e Bologna.

Nella ricerca di evidenzia che la Gen Z predilige le destinazioni che promuovono l’apertura alla diversità, l’uguaglianza, l’accettazione della comunità Lgbtq+ e la parità di genere. Altri aspetti importanti sono la velocità della connessione internet mobile, la possibilità di effettuare pagamenti digitali e la disponibilità di mezzi di trasporto pubblico ecologici ed economici.

Anche l’offerta culinaria gioca un ruolo di rilievo per questi giovani viaggiatori, ma spicca la predilezione per le opzioni di cucine vegetariane e vegane. Un altro enorme peso nella scelta delle destinazioni della Generazione Z lo hanno gli eventi musicali dal vivo e quelli sportivi che hanno la precedenza su musei e monumenti, perciò concerti e tornei di gaming rappresentano l’occasione ideale per organizzare un viaggio in un’altra città per questa generazione di viaggiatori.

E Seoul, capitale della Corea del Sud, sembra soddisfare proprio tutti questi desideri, grazie ai prezzi accessibili per gli eventi musicali, al basso costo della metropolitana (0,88 centesimi di euro) e dei pasti fast-food (5,5 euro). Altri aspetti che rendono Seoul una destinazione attraente sono la velocità della connessione internet, la possibilità di effettuare pagamenti mobile praticamente ovunque e la varietà del panorama gastronomico, con almeno 181 locali con menu vegetariani o vegani. A conti fatti, la capitale coreana è una metropoli innovativa e al passo coi tempi, e risponde perfettamente ai desideri dei giovani viaggiatori di oggi.

Mentre in Europa la destinazione imperdibile resta Londra: la città cosmopolita per antonomasia, infatti, vanta un panorama gastronomico invidiabile e fa da cornice a importanti concerti dal vivo e ad alcuni dei più grandi eventi di gaming al mondo, come l’Egx London e il London Games Festival. I pagamenti contactless da smartphone sono semplici e diffusi come in quasi nessun’altra città al mondo, e sono accettati per qualsiasi acquisto, dal bubble tea ai biglietti della metropolitana. La capitale inglese viene definita come la destinazione perfetta per un city break, e gioca a suo favore anche il fatto che tutti i migliori artisti e gruppi musicali, Beyoncé, Bts, Harry Styles, Taylor Swift e The Weeknd, hanno suonato nella patria dei Beatles.

Di tutte le città italiane prese in esame, seppur in basso, è Milano quella più attraente per la nuova generazione. La metropoli lombarda è infatti vista come un dinamico centro di innovazione e creatività ed è il luogo perfetto per scoprire le nuove tendenze in fatto di moda in Italia. Su TikTok, il capoluogo lombardo è senza dubbio la preferita tra le città italiane, e con ben 12 miliardi di visualizzazioni registrate nel 2022 supera metropoli internazionali come San Francisco o Melbourne.

In generale, però, l’Italia e le altre sue principali città come Roma, Torino, Firenze, Palermo, Venezia, Bologna e Napoli hanno ottenuto risultati relativamente scarsi e si sono posizionate nel terzo blocco inferiore della classifica, rivelandosi ancora poco attraenti per la nuova generazione di viaggiatori. E questo perché , almeno fino ad oggi, le grandi star di fama internazionale come Beyoncé o Bts non hanno tenuto alcun concerto in Italia e i seguitissimi tornei di eSport e gaming sono molto più diffusi all’estero che a Roma o Firenze. Altri fattori che contribuiscono al risultato deludente sono la connessione internet mobile definita lenta e la limitata diffusione dei pagamenti digitali.

Infine, una curiosità per gli appassionati di dati social: con oltre 74 miliardi di visualizzazioni, Dubai (Emirati Arabi Uniti) è la regina delle destinazioni su TikTok. La metropoli è infatti la numero uno sul social network simbolo della generazione Z, con uno stacco notevole rispetto alle città preferite delle generazioni precedenti, come New York (39 miliardi di visualizzazioni) o Parigi (44 miliardi di visualizzazioni).