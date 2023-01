Sfoglia la brochure The Cocoon Collection di Azemar

In distribuzione con L’Agenzia di Viaggi Magazine (n°1 del 2023) la raffinata brochure The Cocoon Collection di Azemar. Il nuovo marchio di lusso, che raccoglie 40 anni di vita, lavoro e passione della famiglia Azzola nell’Oceano Indiano, identifica sei strutture di altissimo livello alle Maldive, in Sri Lanka e Zanzibar.

Tutte di proprietà e tutte in esclusiva Azemar per l’Italia. “Luoghi unici, di design contemporaneo, ospitalità informale, ma al contempo elegante, e cucina gourmet”, spiega l’azienda nella nota introduttiva.

Si parte dal Cocoon Maldives, primo hotel di design dell’arcipelago, situato nell’atollo di Lhaviyani; si prosegue con lo You&Me Maldives, promossa come l’isola più romantica, piccola gemma nell’atollo di Raa. A Malè nord c’è, poi, Joy Island, l’isola della gioia la cui forma ricorda una farfalla: la sua apertura è prevista a maggio 2023.

Più in là, a Rathgama in Sri Lanka, troviamo invece il boutique hotel Aditya, rifugio affacciato sull’Oceano Indiano. Infine la più celebre isola della Tanzania con il 5 stelle Gold Zanzibar e The Island Pongwe, l’isoletta-resort più riservata dell’Africa.

Sfogliare la brochure The Cocoon Collection di Azemar sarà già come viaggiare.