Sicilia, nuovi servizi ed esperienze nella summer 2023 di Rocco Forte Hotels

Al via da mercoledì 16 marzo la stagione estiva in Sicilia di Rocco Forte Hotels, che annuncia anche l’arrivo di Isidoro di Franco come nuovo cluster general manager per la regione.

Isidoro di Franco vanta importanti esperienze alla direzione di hotel 5 stelle lusso in Italia e Austria, e fa ritorno nella sua Palermo con l’obiettivo di supervisionare la gestione e implementare il successo di Villa Igiea, del Verdura Resort e delle Rocco Forte Private Villas sulla costa agrigentina.

Il Verdura Resort si presenta in una veste inedita a seguito di un importante restyling che ha coinvolto le camere e suite.

Il progetto di rinnovo curato da Olga Polizzi, director of design di Rocco Forte Hotels, si ispira alla rigogliosità della natura circostante, alla tradizione artigianale, ai prodotti del territorio e al ricco patrimonio culturale della Sicilia occidentale.

Le Rocco Forte Private Villas, le eleganti residenze indipendenti immerse nella tenuta di 230 ettari del Verdura che assicurano agli ospiti totale privacy con la certezza di usufruire dei servizi 5 stelle lusso del resort, inaugurano invece una serie di servizi esclusivi, pensati in particolare per i soggiorni in famiglia o con gruppi di amici: feste a tema in villa per bambini con allestimenti a tema Regno del mare, Circo o Animali della Giungla; serate cinema sotto le stelle a bordo piscina per godersi la pellicola preferita accompagnata da pop-corn e champagne; cene private in villa con menù che spaziano dalle ricette siciliane autentiche ai piatti iconici del Verdura fino alle Barbecue Night; per finire con l’esperienza inedita delle passeggiate a cavallo che permettono di esplorare la tenuta e la spiaggia privata da una prospettiva assolutamente unica.

Anche per questa stagione, il Verdura Resort propone pacchetti e attività pensate ad hoc per le famiglie, gli sportivi e i viaggiatori più esigenti che soggiornano nelle camere, suite e nelle Private Villas: dalle lezioni di cucina ai corsi fitness e i pacchetti benessere presso la Irene Forte Spa di 4.000 metri quadrati. A partire da marzo tornano inoltre le accademie con i campioni dello sport.

A Palermo, Villa Igiea inaugura invece la White Lotus Experience, che permette di scoprire alcune delle location più iconiche dove è stata girata la serie culto, tra Cefalù e Villa Tasca.

Fra le nuove esperienze disponibili sia a Palermo sia a Sciacca, che permettono di vivere la Sicilia a 360° esplorandone gli angoli più segreti e privatissimi, una partnership con dimore e proprietà esclusive permette agli ospiti di Rocco Forte Hotels di visitare gioielli come Villa Bordonaro nel cuore di Palermo o l’Abbazia di Santa Maria del Bosco nel comune di Contessa Entellina. Accompagnatori d’eccezione sono i membri di alcune delle più prominenti famiglie nobiliari siciliane, con i quali gli ospiti potranno poi godersi un aperitivo o una cena all’interno delle residenze.

Chi invece voglia ripercorrere le origini della propria stirpe e provare a ritrovare parenti perduti nella regione può affidarsi all’Ancestry Concierge, una figura dedicata che già dalle fasi di programmazione del viaggio può aiutare gli ospiti a risalire alle proprie radici familiari, organizzare una visita al Paese in cui una volta vivevano i propri avi e – quando possibile – incontrare eventuali discendenti che abitino ancora lì.