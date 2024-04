SiVola affida le risorse umane a Gabriella Scarabaggio

SiVola, la travel tech company specialista in viaggi di gruppo, ha una nuova responsabile delle risorse umane. Si tratta di Gabriella Scarabaggio che assume il ruolo di Hr manager e si occuperà di nuove assunzioni e formazione delle risorse, della promozione della cultura aziendale, del supporto ai responsabili di prodotto, fino al settore delle retribuzione e benefit.

«Stiamo crescendo velocemente e vogliamo rafforzare il nostro posizionamento sia all’interno sia all’esterno, dotandoci sempre più di una struttura professionalizzata in tutte le branch aziendali – commenta Sergio De Luca, ceo di SiVola – L’ingresso in SiVola di un profilo altamente competente e al contempo giovane come quello di Gabriella Scarabaggio, porta esperienze fondamentali e un valore aggiunto per proseguire nel nostro percorso di crescita e consolidamento in un mercato con enormi potenzialità».

Gabriella Scarabaggio arriva nell’azienda dopo aver lavorato all’interno di una grande azienda internazionale come Whirlpool Emea. Laureata in giurisprudenza all’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, ha conseguito un master in Organizzazione e Human Resources Management alla School of Management Lum e l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Bari.

