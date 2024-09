Sophia Loren compie 90 anni: festa all’Anantara Palazzo Naiadi di Roma Icona mondiale del cinema, dello stile, e anche del travel, essendo stata per anni brillante madrina di numerose navi da crociera della flotta di Msc: è Sophia Loren, che il... The post Sophia Loren compie 90 anni: festa all’Anantara Palazzo Naiadi di Roma first appeared on ViaggiOff.

Liguria, dai monti al mare: #InCammino lungo la costa del Tigullio Alla scoperta del golfo del Tigullio: ci porta in Liguria la proposta di oggi nella nostra rubrica #InCammino, in collaborazione con le guide Aigae. Il percorso è stato realizzato dalla...

In cucina c'è l'Ai: il risotto zucca e castagne di chef ChatGpt L'intelligenza artificiale entra in cucina. La catena di pizzerie Dodo Pizza di Dubai ha infatti inserito nel suo menù il piatto più chiacchierato della storia recente: la pizza ChatGpt. Il...