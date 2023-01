Six Senses aprirà fino a sette nuove strutture in Italia

Lavori in corso per Six Senses pronto ad aprire nuove strutture in Italia. A rivelare le intenzioni del Gruppo alberghiero il ceo Neil Jacobs a Pambianco Hotellerie, sottolineando che dopo l’apertura di Roma prevista per l’inizio del 2023 Six Senses aprirà tra cinque e sette nuove strutture nel nostro Paese.

«Ho un legame personale e affettivo con l’Italia perché sono andato a scuola a Firenze e ho iniziato la mia carriera in Sardegna. Ci è voluto un po’ di tempo per trovare l’opportunità giusta per il debutto di Six Senses in Italia, ma l’imminente apertura dell’hotel a Roma dimostra che ne è valsa la pena», ha fatto sapere Jacobs.

«Ogni nuova struttura deve dare valore aggiunto alla precedente. Non sto parlando in termini di quantità, né di design o di contesto, ma piuttosto di unicità di ogni singola struttura e del contributo che può dare alla nostra collezione di hotel. È questo il caso di Six Senses Antognolla in Umbria, ora in costruzione e di prossima apertura, e spero saremo presto in grado di annunciare i nuovi progetti nei mesi a venire», ha aggiunto il ceo a Pambianco.

Riguardo al debutto nella Capitale, la general manager di Six Senses Rome Francesca Tozzi ha detto: «Rispetto agli alberghi esistenti, la nostra ospitalità sarà focalizzata su un prodotto di per sé innovativo. Entreremo in un contesto cittadino con elementi cardine della filosofia Six Senses quali la sostenibilità tramite l’Earth Lab, l’emotional hospitality e il wellness attraverso la spa con i bagni romani e l’Alchemy Bar, nonché la possibilità di conoscere il potere terapeutico di erbe e piante sotto la guida esperta dei terapisti Six Senses. Sono decisamente dei concetti nuovi nel panorama alberghiero romano».