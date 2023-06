Skytrax Awards 2023, vince Singapore Airlines

Il World’s Best Airline 2023 di Skytrax se lo aggiudica Singapore Airlines, che conquista il riconoscimento per la quinta volta nei suoi 23 anni di storia. Gli award di Skytrax si basano su sondaggi condotti su oltre 20 milioni di viaggiatori di oltre 100 nazionalità, che hanno valutato più di 325 compagnie aeree tra settembre 2022 e maggio 2023.

La premiazione si è svolta nell’iconico Air and Space Museum durante il Paris Air Show il 20 giugno. Sul podio, alle spalle di Singapore Airlines, si è posizionata Qatar Airways seguita dalla giapponese Ana – All Nippon Airways.

Dal quarto posto in poi, questa la top 20: Emirates, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France, Cathay Pacific, Eva Air

Korean Air, Hainan Airlines, Swiss Int’l Air Lines, Etihad Airways, Iberia, Fiji Airways, Vistara, Qantas Airways, British Airways, Air New Zealand e Delta Air Lines.

Goh Choon Phong, chief executive officer di Singapore Airlines, ha dichiarato: «Questo riconoscimento è una testimonianza dello spirito indomabile delle nostre persone, che hanno lavorato instancabilmente. Questo ci ha permesso di emergere dalla pandemia più forti e siamo molto grati ai nostri passeggeri. Attualmente siamo fermamente impegnati a innovare e a investire in prodotti e servizi all’avanguardia e a garantire che Singapore Airlines continui a offrire un’esperienza di viaggio di prim’ordine».

Edward Plaisted, amministratore delegato di Skytrax, ha commentato: «Ottenere il titolo di migliore compagnia aerea del mondo per il 2023 è uno splendido risultato per Singapore Airlines, che ha ottenuto riscontri eccellenti in molte delle categorie. Il culmine è stato il riconoscimento della First Class come la migliore a livello globale. Ci congratuliamo per questo successo che dovrebbe essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il management e il personale della compagnia».