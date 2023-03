Slovenia Turismo, Aljoša Ota: «Più formazione al sud»

Forte di un secondo posto a livello europeo in termini di arrivi conquistato a fine 2022, il mercato italiano acquisisce un valore e un peso sempre più centrale nell’ambito delle strategie di promozione dell’Ente sloveno per il turismo.

Da qui la decisione di rinnovare la propria partecipazione alla fiera partenopea Bmt di Napoli (Pad.6 – Stand 6007A), ribadendo quanto sia fondamentale l’apporto che viene proprio dal bacino del centro e sud Italia.

«Quello italiano è un mercato dal grande potenziale – afferma con certezza il direttore Aljoša Ota – Qui il trade è altamente preparato e desideroso di nuove destinazioni da far scoprire ai propri clienti. Non è un caso che abbiamo in previsione una serie di attività di formazione e informazione proprio nel sud Italia».