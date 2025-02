Spiritualità e cultura: in pellegrinaggio con Rusconi Viaggi

Da oltre 40 anni, Rusconi Viaggi si dedica con passione all’organizzazione di pellegrinaggi verso i più celebri luoghi di spiritualità del mondo: Medjugorje, Lourdes, Fatima e tante altre località, garantendo sempre la presenza di accompagnatori esperti.

GIUBILEO 2025: PARTENZE SPECIALI DA MILANO

In occasione del Giubileo 2025, Rusconi Viaggi propone partenze da Milano con treni ad alta velocità da venerdì a domenica. Giunti a Roma, i pellegrini saranno accolti dagli accompagnatori dell’agenzia, pronti a guidarli in un pellegrinaggio intenso.

MEDJUGORJE: LA META STORICA DI RUSCONI VIAGGI UFFICIALMENTE RICONOSCIUTA DAL VATICANO NEL 2024

Tra maggio e ottobre, Rusconi Viaggi offre partenze settimanali per Medjugorje con voli diretti da Orio al Serio per Mostar e da Malpensa per Spalato. Il 25 aprile è previsto un pellegrinaggio in giornata, ideale per chi ha poco tempo a disposizione. Non mancano le opzioni in pullman nelle date più richieste.

LOURDES: UN’OFFERTA RICCA E VARIEGATA

La programmazione per Lourdes si distingue per la frequenza delle partenze, quasi settimanali dall’aeroporto di Orio al Serio, con pacchetti da venerdì a domenica tra fine aprile e ottobre. Continua la proposta di pellegrinaggi in giornata da Malpensa, per chi desidera un’esperienza intensa in poco tempo.

FATIMA: UNA META SEMPRE APPREZZATA

Diverse anche le partenze organizzate da Rusconi Viaggi verso Fatima, con voli diretti su Lisbona principalmente dall’aeroporto di Malpensa.

NOVITÀ 2025: I PELLEGRITOUR

Rusconi Viaggi introduce i Pellegritour, un’esperienza esclusiva che unisce spiritualità e cultura. Questi itinerari, sempre accompagnati da personale esperto e guide locali, porteranno i viaggiatori alla scoperta di destinazioni suggestive come Turchia, Grecia, Cipro, Giordania e Polonia, combinando il fascino del viaggio con il valore della fede.

GRUPPI AD HOC

Per gruppi precostituiti, Rusconi Viaggi è in grado di realizzare itinerari personalizzati verso qualsiasi destinazione e in qualsiasi periodo dell’anno.

