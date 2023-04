Su Sabre tutte le offerte Ndc di United Airlines

Adesso sono disponibili su Sabre tutte le offerte Ndc di United Airlines, pertanto gli acquirenti di viaggi, le agenzie e i partner sviluppatori collegati a Sabre potranno acquistare, prenotare e servire i contenuti Ndc di United attraverso le Api Offerte e Ordini di Sabre, lo strumento del punto vendita dell’agenzia, Sabre Red 360, e lo strumento di prenotazione online, GetThere.

«I contenuti Ndc di United Airlines rappresentano la decima compagnia aerea con cui abbiamo completato l’integrazione e reso disponibili i contenuti tramite Ndc alle agenzie di tutto il mondo – ha dichiarato Kathy Morgan, vicepresidente Ndc e fornitura di compagnie aeree di Sabre Travel Solutions – fornendo una suite di soluzioni Ndc e abilitando i contenuti aerei nei nostri canali Ndc, stiamo aiutando le compagnie aeree a passare dal punto in cui si trovano oggi a un nuovo approccio moderno alla vendita al dettaglio di viaggi, un passo fondamentale nell’evoluzione della vendita al dettaglio e della distribuzione nel settore dei viaggi».

Gli acquirenti di viaggi collegati al Gds Sabre potranno così scegliere offerte potenziate da United, come il contenuto di pricing continuo di United con le tariffe più basse disponibili in questi canali. Avranno inoltre accesso a informazioni più descrittive sulle offerte di volo di United, nonché alla selezione dei posti abilitata nel percorso di prenotazione. Le offerte Ndc di United sono attualmente disponibili in oltre 70 Paesi, mentre altri sono in arrivo. Le Api di Sabre per le offerte e gli ordini sono alla base di un moderno mercato di vendita al dettaglio che consente alle compagnie aeree di creare e distribuire in modo dinamico offerte personalizzate su qualsiasi canale, che vengono poi evase e consegnate senza soluzione di continuità come ordini. Sabre Red 360 sblocca uno spettro completo di contenuti prenotabili e di informazioni utili per creare in modo efficiente esperienze di viaggio su misura che i travel buyer possono vendere e servire.