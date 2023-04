Caro voli in Sicilia, l’Enac incontrerà l’Antitrust

Sul caro voli l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, si schiera dalla parte dei passeggeri ben deciso a risolvere il problema dei forti rincari dei biglietti aerei da e per la Sicilia, soprattutto in concomitanza con i Ponti di primavera e in vista dell’alta stagione estiva. Il tema è stato già anticipato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), che ha contattato Pierluigi Di Palma e Alessio Quaranta, rispettivamente presidente e direttore generale dell’ente, per fissare a breve un incontro tecnico.

Azioni analoghe per contenere i prezzi dei voli sono state intraprese anche da parte del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

E lo stesso presidente dell’Enac, Di Palma, in merito al problema del caro prezzi è in contatto anche con l’amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, Vito Riggio, per acquisire elementi utili all’elaborazione di dati e informazioni per la relazione che presenterà all’Antitrust su questo tema, a tutela del diritto alla mobilità di tutti i passeggeri, con particolare riguardo per coloro che si devono spostare da e per le isole.