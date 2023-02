Taiwan, a Taipei un hotel da 31 piani firmato Four Seasons

Four Seasons Hotels and Resorts, con Yuan Lih Construction, annunciano il progetto di una nuova torre nel cuore della capitale di Taiwan. Si tratta del Four Seasons Hotel Taipei che sorgerà nel distretto di Xinyi, proprio di fronte al Taipei 101, tra i grattacieli più alti del mondo. La sua posizione privilegiata si rivela perfetta sia per i viaggi d’affari che per quelli di piacere.

«Taipei è da tempo una delle mete preferite da Four Seasons per espandere la propria presenza nelle città più importanti dell’Asia. Siamo entusiasti di annunciare l’apertura del nuovo hotel a Taipei insieme ai nostri partner di Yuan Lih Construction», afferma Bart Carnahan, presidente, global business development and portfolio management di Four Seasons.

L’hotel disporrrà di circa 260 camere per un totale di 31 piani, con vista sul paesaggio urbano e sulle montagne. Ricca sarà la proposta di servizi tra eventi, benessere e tempo libero, oltre a quella enogastronomica.

Il design della torre massimizzerà la luce naturale creando ambienti spaziosi, frutto della professionalità di Rshp, rinomato studio di architettura a livello internazionale.