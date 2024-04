Tal Aviation Group apre quattro uffici nel sud est asiatico

Operazione sud est asiatico per la compagnia globale di rappresentanze aeree e soluzioni di viaggi e turismo Tal Aviation Group, che ha annunciato l’apertura di uffici in Thailandia, Vietnam, Cambogia e Singapore.

Ad oggi, Tal Aviation Group dispone di una presenza in quasi 60 Paesi in tutto il mondo. Con questo passo nel mercato del sud est asiatico intende espandere la propria presenza globale fornendo un’ampia gamma di servizi per l’industria dei viaggi.

Con i nuovi uffici nelle principali città commerciali, Tal vuole fornire la rappresentanza di compagnie aeree passeggeri e merci, compagnie di crociere, marchi di ospitalità e turismo, nonché società di tecnologia di viaggio. Ciò completerà la sua rete globale e fornirà una base strategica per la crescita e lo sviluppo futuri nella regione.

«Espandere la nostra attività nel dinamico mercato del sud est asiatico dimostra un forte impegno nel fornire rappresentanza e supporto di alto livello ai nostri clienti in tutto il mondo. È una grande opportunità in questa regione attiva e in rapida crescita», ha affermato Ilan Bar Moshe, evp e cfo di Tal Aviation Group.

Anche Vichita Ratanachinda, area manager per il sud est asiatico di Tal, ha espresso il suo entusiasmo per l’espansione, affermando: «Siamo onorati di guidare gli sforzi di Tal Aviation Group nel sud est asiatico. La regione è nota per la sua vivace cultura, paesaggi meravigliosi e un’industria del turismo in crescita. Siamo fiduciosi che con la nostra esperienza e dedizione saremo in grado di aggiungere un valore significativo ai clienti e ai partner nella regione».