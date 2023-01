Tap annuncia più voli, mentre fa i conti con lo sciopero

In fase di ricapitalizzazione, e in vista della privatizzazione, riprendono nella summer 2023 i collegamenti di Tap Air Portugal da Napoli a Lisbona, con un incremento anche del 20% della capacità rispetto alla scorsa estate grazie a un aeromobile Airbus più grande.

A partire dal 26 marzo saranno otto le frequenze settimanali offerte dal vettore in partenza dalla città partenopea.

Restano invariati gli altri operativi dall’Italia, con voli diretti per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna.

Espansione anche da Lisbona per il vettore, con l’aumento dei collegamenti per il Nordamerica e il Brasile.

Durante l’alta stagione estiva, Tap introdurrà 10 voli settimanali aggiuntivi da Lisbona verso cinque città nel Nordamerica, con Boston che passerà a due frequenze giornaliere, Miami e Washington a 10 e Chicago e San Francisco a cinque.

Rafforzate le rotte per il Brasile, con San Paolo che passerà a 20 frequenze settimanali, Belo Horizonte a sette, Brasilia e Salvador a sei e Belem a quattro. L’incremento delle frequenze è in linea con la crescita della domanda e consolida ulteriormente i collegamenti con due dei mercati turistici più importanti per il vettore: Stati Uniti e Brasile. Anche gli orari dei voli sono stati modificati in modo da rendere le coincidenze più veloci e accessibili.

Inoltre, il Venezuela beneficerà di un volo settimanale in più per Caracas, per un totale di tre voli settimanali.

Oltre al ripristino di altre rotte stagionali, come Tangeri in Marocco, Faro avrà un volo in più al giorno (passando da tre a quattro) mentre Porto Santo, a Madeira, beneficerà nuovamente di una frequenza giornaliera.

Al di là dello slancio operativo, Tap sta vivendo giornate complicate per lo sciopero di fine gennaio annunciato dai sindacati a causa dei tagli ai salari.