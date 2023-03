Tap ripristina la rotta Napoli-Lisbona

Tap decolla alla volta della Bmt di Napoli. (Pad.5 – Stand 5016). Fra le tante novità annunciate la ripresa dei collegamenti dall’estate proprio dal capoluogo partenopeo a Lisbona, il menù della classe Business, elaborato da prestigiosi chef valorizza i prodotti portoghesi, e la possibilità per i clienti di acquistare l’Imbarco Preferenziale.

Inoltre riparte il Portugal Stopover. Il programma, interrotto durante la pandemia, consente ai passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, di beneficiare, all’andata e al ritorno, di una sosta in Portogallo che ora può arrivare fino a 10 notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.

A partire dal 26 marzo saranno otto le frequenze settimanali in partenza da Napoli. Non cambiano, invece, gli altri operativi dall’Italia, con voli diretti per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna.

Attualmente Tap collega direttamente l’Europa a 11 destinazioni in Brasile via Lisbona e Porto: San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Salvador. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, le rotte sono Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco e Washington.