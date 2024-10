Tax free shopping, patto tra Global Blue e Lombardia

Condivisione di dati e osservatorio congiunto sullo shopping tourism. È la motivazione di fondo del protocollo d’intesa raggiunto da Regione Lombardia con Global Blue, volto a condividere e comunicare i dati sul Tax free shopping, incentivare il turismo di settore e promuovere la regione verso i viaggiatori internazionali.

Secondo i dati di Global Blue, infatti, la Lombardia è per distacco la regione italiana dove si spende di più in Tax free shopping, contribuendo per il 40% dei volumi nazionali, seguita da Lazio (21%) e Toscana (18%). Si tratta di una regione che nel primo semestre del 2024 ha registrato una crescita della spesa Tax free rispetto all’anno precedente (+17%), con un mix di nazionalità per contribuzione composto in prevalenza da americani e cinesi (14%), seguiti dagli arabi (12%).

L’intesa appena firmata è definita da un piano condiviso che si estende per un anno, con la possibilità di essere ulteriormente rinnovata. Valorizzando le rispettive competenze, l’accordo prevede diverse iniziative. In particolare, Global Blue si impegna a fornire trimestralmente un report aggiornato sui trend del Tax free shopping in regione, con focus specifico sulle aree esterne a quelle del capoluogo.

Inoltre, realizzerà analisi ad hoc in occasione di eventi rilevanti e metterà a disposizione di Regione Lombardia la sua Vip Lounge a Milano – situata nel cuore del Quadrilatero della Moda – per la diffusione del magazine Lombardia Style e di altro materiale promozionale rivolto ai turisti internazionali. Da parte sua, la Regione Lombardia si impegnerà a veicolare, attraverso i suoi molteplici canali di comunicazione, le analisi esclusive prodotte ad hoc da Global Blue e promuoverà il servizio Tax free shopping come leva di attrazione per i flussi turistici internazionali.

Come ha poi spiegato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, «l’analisi dei dati per orientare le nostre politiche e, soprattutto, le campagne di promozione turistica di Regione Lombardia, è ormai diventata una modalità di lavoro consolidata. La collaborazione con Global Blue ci permetterà di avere una visione particolareggiata sul turismo internazionale e sulle ricadute economiche generate nel nostro territorioi. Il nostro nuovo Osservatorio regionale del Turismo e dell’attrattività avrà a disposizione informazioni importanti, che ci permetteranno di sviluppare analisi più approfondite sui trend di evoluzione dei flussi turistici».

Dal canto suo Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue, ha aggiunto: «Il protocollo d’intesa siglato con Regione Lombardia rappresenta una preziosa opportunità per valorizzare il nostro osservatorio privilegiato di dati Tax free shopping, che mettiamo a disposizione delle istituzioni per rafforzare una sana collaborazione con il territorio, favorendo la nascita di sinergie utili alla crescita dell’attrattività turistica nei confronti dell’international travel».