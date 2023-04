Tbo.com incassa 10 milioni di dollari in un giorno

Numeri da record per Tbo.com. Nella sola giornata del 20 aprile, la piattaforma globale per agenti di viaggi – basata in India e nata nel 2007 – ha incassato 10 milioni di dollari. «Sono orgoglioso di questo risultato – commenta Roby Marro, country manager Italia di Tbo Holidays – Gli obiettivi raggiunti sono in linea con la crescita che stiamo registrando sul mercato italiano, superiore al 50%. Ringrazio i nostri clienti che ci accordano sempre più numerosi la loro fiducia e il team Italia che ha reso possibile tutto ciò, il ché ci stimola a fare sempre meglio».

Il portale B2B, che comprende oltre 1 milione di hotel in tutto il mondo – e di recente ha arricchito il portafoglio strutture in Italia, Europa, Grecia, Dubai, Maldive e Nord America – è legato alla casa madre Tek Travels Dmcc, azienda tecnologica specializzata nel turismo con 2,7 miliardi di dollari di fatturato nel 2022.

Nel 2007, anno del suo battesimo, Tbo è stata la prima a emettere un biglietto aereo elettronico in India. Nel 2012 è penetrata nei mercati di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti e due anni dopo in America Latina (Brasile, in particolare). Risale al 2016, invece, l’ingresso nell’Asia-Pacifico in Europa, integrando oltre 58 soluzioni di pagamento locali e lingue per soddisfare i requisiti del mercato. L’arrivo in Italia avviene nel 2019, ma il Covid non ne frena la crescita, bensì consente a Tbo di “rafforzare le relazioni e intensificare la conoscenza delle esigenze territoriali”.