Thailandia, oltre 300mila turisti italiani in un anno: è record

Il 2025 si è chiuso con un risultato senza precedenti per la Thailandia: per la prima volta, il numero di arrivi turistici annuali dall’Italia ha superato la soglia dei 300mila viaggiatori.

Secondo i dati ufficiali, sono stati 311.852 gli italiani che, nel corso dell’anno, hanno scelto il Paese come destinazione di viaggio, registrando un incremento del 16,5% rispetto al 2024.

Un traguardo che conferma il forte legame tra il mercato italiano e la Thailandia, sempre più apprezzata – secondo l’ente nazionale per il turismo – per la qualità dell’accoglienza, la varietà dell’offerta turistica, il favorevole rapporto qualità-prezzo e l’unicità delle esperienze culturali e naturalistiche proposte, dalle grandi città alle isole, dai parchi naturali ai siti storici.

Particolarmente significativo il dato relativo al mese di dicembre, che si conferma il periodo di punta per i viaggi dall’Italia: 47.995 arrivi, il numero più alto dell’intero anno, a testimonianza dell’attrattiva crescente della Thailandia come meta ideale anche per i viaggi invernali.

«Questo risultato è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese in Italia – e riflette il lavoro costante svolto per promuovere una Thailandia sempre più accessibile, autentica e capace di rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori italiani. Desidero ringraziare i partner del trade, le compagnie aeree e tutti i viaggiatori che continuano a scegliere la Thailandia come destinazione».