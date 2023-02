Thailandia on the road tra cibo, natura e cultura

La revoca dell’obbligo di doppio vaccino per i visitatori, l’allungamento del periodo di soggiorno permesso per i turisti, il potenziamento dei voli: la Thailandia punta a riprendersi il turismo dopo la chiusura a causa della pandemia e lo fa anche verso il mercato italiano, forte di numeri in recupero.

Gastronomia, cultura contemporanea, conoscenza delle comunità locali sono tra i pilastri che la destinazione intende valorizzare, anche per richiamare l’attenzione su un turismo più responsabile, che porti a scoprire l’anima più autentica di usi, costumi e popolazione. La destinazione può essere infatti visitata on the road. Richiedendo una patente internazionale Thailandia si può poi noleggiare un’auto – l’età minima richiesta può variare ma di solito è 21 anni – per poi partire alla scoperta del Paese.

Sono vari infatti gli itinerari che l’Ente del turismo propone per conoscere a fondo il Paese al di là delle sue icone più riconosciute. Dalla provincia di Kanchanaburi, che si trova a 130 km a ovest di Bangkok, dove ammirare cascate, grotte e lo storico ponte sul fiume Kwai, al viaggio itinerante sulla via della seta o tra i parchi nazionali di Phetchaburi, alla provincia di Trang, che si affaccia sull’oceano e che offre oasi naturalistiche tra le più incontaminate del Paese.

Anche la gastronomia può essere un filo conduttore per un viaggio itinerante in Thailandia. L’Autorità del Turismo della Thailandia sta infatti introducendo l’attività “The Michelin Experience @ Isan” per promuovere la cultura gastronomica thailandese-Isan proveniente da quattro città rappresentative del nord-est ed incluse nell’elenco Bib Gourmand nella nuova Guida Michelin Thailandia 2023, con le quattro province Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Ubon Ratchathani e Udon Thani.

E la stessa capitale Bangkok può essere visitata nei suoi angoli meno usuali, come Metro Art, un nuovo spazio artistico sorto presso la stazione della metropolitana MRT Phahon Yothin, lanciato all’inizio dell’anno e che ospiterà mostre d’arte, spettacoli musicali e spazi per l’apprendimento artistico.