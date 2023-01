The Red Sea pronta al debutto con tre luxury hotel

Cresce l’attesa per l’inaugurazione del nuovo polo turistico The Red Sea in Arabia Saudita, con un soft opening a partire dalla primavera con l’apertura di ben tre strutture che hanno confermato la loro adesione a questo straordinario progetto firmato The Red Sea Development Company e parte del programma Saudi Vision 2030.

Il Six Senses Southern Dunes sarà il primo disponibile nel deserto e permetterà agli ospiti di godersi solo il meglio dei paesaggi da favola e dei servizi d’eccellenza. A questa struttura si unisce il St. Regis Red Sea Resort che sarà tra i pionieri presenti nella fase di avvio proponendo soluzioni di alloggio affacciate sulle calde e trasparenti acque del Mar Rosso; il resort includerà una gamma di comfort di lusso e servizi esclusivi tra cui una Spa, piscine, numerosi ristoranti, un’area shopping e una varietà di altre offerte per il tempo libero e l’intrattenimento.

Sempre su Ummahat Islands sorgerà anche il terzo hotel: il Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, che sarà la prima struttura del brand in Medio Oriente.

Molte altre le hôtellerie chain che già hanno confermato la loro adesione e che saranno presenti con strutture d’eccellenza nell’area di The Red Sea che vedrà, a chiusura del 2024, ben 16 strutture operative tra cui: Grand Hyatt The Red Sea, Fairmont, The Red Sea Edition, Rosewood, Intercontinental Resort, Jumeirah The Red Sea, Miraval, Sls The Red Sea e Raffles.