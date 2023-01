Tour2000 rilancia il Venezuela con Air Europa

Nuova operazione “viaggi imperdibili” del tour operator Tour2000AmericaLatina, specializzato da oltre 25 anni nell’organizzazione di tour in tutti i Paesi del centro, Sudamerica, Messico e Caraibi, che presenta due nuove proposte in Venezuela, riaprendo una delle destinazioni più famose dell’America Latina. Le offerte di Tour2000AmericaLatina sono viaggi a conferma immediata con minimo due partecipanti, partenze a date fisse con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali e domestici, hotel e trasferimenti.

La prima partenza è prevista per il 4 Aprile (Pasqua) per il tour Venezuela: lagune, cascate e spiagge incontaminate, 11 giorni e 9 notti alla scoperta del parco nazionale di Canaima, una delle zone geologiche più antiche della terra, Patrimonio dell’Umanità Unesco, dove si trova il Salto Angel, la cascata più alta del mondo. Il viaggio prosegue poi per l’arcipelago di Los Roques con i suoi isolotti intatti e disabitati circondati da un mare paradisiaco con soggiorno sull’unica isola abitata di Los Roques in una semplice “posada” a diretto contatto con la natura straordinaria.

C’è poi la proposta Los Roques Ecoluxury, 9 giorni e 7 notti con partenze ogni 15 giorni dai principali aeroporti italiani, pensato soprattutto per chi vuole trascorrere una settimana di relax in uno dei mari più belli del mondo nel paradiso incontaminato del Mar dei Caraibi per disconnettersi totalmente dalla vita frenetica dei nostri giorni.

«Riaprire il Venezuela – spiega Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina – è per noi un momento unico ed emozionante se pensiamo che fino a una decina di anni fa questo Paese era la nostra prima destinazione per fatturato. Abbiamo voluto tornare a programmare la destinazione con due viaggi ecoluxury per permettere ai clienti di immergersi in un paradiso fatto di mare cristallino e spiagge bianchissime in totale sicurezza».

La programmazione 2023 è stata creata in collaborazione con Air Europa, top partner di Tour2000AmericaLatina per i voli in Sudamerica, grazie ai servizi di alto livello offerti.