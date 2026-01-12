Tourism Australia, il managing director è ora Robin Mack

È Robin Mack il nuovo managing director di Tourism Australia. Mack è stato nominato dal board dell’ente e metterà a disposizione i suoi quasi 30 anni di esperienza globale e multisettoriale maturata nel comparto.

Leader all’interno di Tourism Australia da oltre un decennio, Robin Mack è stato responsabile della supervisione della strategia e delle operazioni in 16 mercati internazionali, gestendo lo sviluppo commerciale e partnership e la crescita del mercato. Inoltre è stato alla guida di Business Events Australia.

Penny Fowler, Am Tourism Australia chair, ha sottolineato: «Mack vanta una comprovata esperienza nel settore turistico e porta una ricchezza di prospettive ed esperienze acquisite in molteplici ambiti e ruoli nel settore. Nei suoi 13 anni in Tourism Australia Robin ha dimostrato la capacità di sviluppare strategie volte a creare una domanda internazionale sostenibile per i viaggi in Australia. Questa nuova fase di crescita del turismo australiano è di notevole importanza; ci avviciniamo a un decennio di grandi eventi sportivi di rilievo, che culmineranno con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032».

«L’importanza dell’Asia come mercato chiave per i visitatori – osserva Mack – è in costante aumento e l’Australia svolge un ruolo di primo piano nella creazione di esperienze turistiche sostenibili e legate ai First Nations, capaci di lasciare un segno indelebile La leadership di Robin ci permetterà di garantire che Tourism Australia continui a sostenere il comparto nel cogliere tutte le opportunità».

Robin Mack si è detto onorato per la nomina «Sono estremamente entusiasta e orgoglioso di guidare Tourism Australia. L’industria turistica contribuisce in modo significativo al Paese grazie all’impatto economico derivante dalla spesa dei visitatori e ai posti di lavoro che crea. Il settore sostiene lo sviluppo delle comunità regionali, favorisce le relazioni tra le nazioni e può svolgere un ruolo chiave nel promuovere progressi sociali e ambientali. La competizione globale per attrarre visitatori di alto profilo è sempre più intensa e il contributo di Tourism Australia è determinante per stimolare la domanda e consolidare la presenza dell’Australia nel mercato globale».

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Tourism Australia