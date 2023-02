Tourism Australia porta in crociera gli adv Aussie Specialist

Una mini crociera riservata agli agenti di viaggi. Ad aprile 2023 Tourism Australia celebra la ripresa del turismo e dei viaggi down under con l’Aussie Convention 2023 “Australia On Board”, dedicata alla sua community di tour operator Aussie Specialist qualificati. Per l’appuntamento annuale c’è la possibilità di imbarco dal porto di Genova o Civitavecchia, per quattro giorni di formazione, networking, attività di team building e molto altro.

La partecipazione è dedicata esclusivamente agli agenti qualificati Aussie Specialist, il pluripremiato programma di formazione di Tourism Australia per diventare un vero esperto nella vendita della destinazione. Le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che completeranno la formazione Aussie Specialist entro il 27 febbraio 2023. La conferma di partecipazione avverrà entro la prima settimana di marzo.

“Australia On Board” è un’occasione per gli agenti di viaggi di riconnettersi con l’Australia e rafforzare le conoscenze sulla destinazione attraverso le sessioni formative previste nel programma. La convention è organizzata in collaborazione con gli Stati e Territori del New South Wales, Northern Territory, South Australia, Tropical North Queensland, Victoria e Western Australia e con la partecipazione dei rappresentanti dei prodotti australiani: Aat Kings, Sealink e Great Southern Touring Route.