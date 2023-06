Tourmeon torna in Italia con un roadshow per le agenzie

Per il terzo anno consecutivo il tour operator Tourmeon sceglie il mese di giugno per promuoversi in Italia con un roadshow che, come da tradizione, percorrerà lo stivale da sud a nord toccando alcune città strategiche per il business dell’operatore di Dubai.

Dopo un anno di ulteriore consolidamento soprattutto sul segmento leisure, Tourmeon torna dunque in Italia per incontrare le agenzie di viaggi siciliane, laziali, piemontesi e lombarde. Da giovedì 8 giugno a martedì 13 giugno, infatti, il team sarà impegnato in un tour de force che toccherà: Messina e Taormina, 8 giugno (Camera di Commercio di Messina e Hotel Excelsior Palace Taormina), Roma, 9 giugno (Hotel Nord Nuova Roma), Torino, 12 giugno (Starhotels Majestic), Milano, 13 giugno (Unahotels Cusani).

«Il grande lavoro iniziato in concomitanza di Expo 2020 Dubai e proseguito attraverso una relazione continua con le agenzie italiane – osserva Fabrizio Puglisi, fondatore e managing partner di Tourmeon, tra i massimi esperti di flussi turistici inbound/outbound tra Italia e mercati del Golfo – ci ha permesso di consolidare, anno dopo anno, la nostra presenza sul mercato trade come partner affidabile e di riferimento per la destinazione Emirati Arabi Uniti, ma non solo; anche Giordania, Seychelles, Mauritius e Maldive, da un anno nel nostro portfolio, hanno fatto registrare ottimi risultati nella seconda parte del 2022 e nei primi mesi del 2023».

Un’occasione unica per le agenzie di viaggi attive nelle aree toccate dal roadshow che potranno familiarizzare con le nuove esperienze di viaggio firmate Tourmeon, raccolte all’interno della nuova versione del catalogo “Emirati Arabi Uniti, Medio Oriente & Oceano Indiano” che includerà alcune novità di prodotto “fuori dagli schemi” come Sri Lanka, Vietnam e Nepal.

«Dubai e il Medio Oriente restano certamente il nostro core business – aggiunge Puglisi – Le agenzie ci riconoscono il vantaggio di operare direttamente nel cuore della nuova capitale del turismo globale, apprezzando la qualità delle nostre partnership, le scelte e le novità che portiamo periodicamente a livello di prodotti e servizi per il mercato italiano come il Caesars Palace Dubai, situato nell’iconica Bluewater Island o l’intero portfolio di Dubai Holding Entertainment che include attrazioni come Ain Dubai, Global Village, Dubai Parks and Resorts, The Green Planet, Motiongate Dubai, Legoland Dubai e Water Park. Inoltre, siamo particolarmente entusiasti di presentare al mercato i nostri itinerari in Sri Lanka, Vietnam e Nepal, certi che anche questa volta le agenzie italiane risponderanno positivamente».