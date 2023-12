Tra i vicoli della magica Danzica: viaggio di Natale in Polonia

Decisamente sorpresa anche Gabriella Stemperini di Easy Nite, Torino. «Mi ha incantato la storia del Paese, così contemporanea eppure ignorata da noi occidentali. Ho apprezzato la ricostruzione fedele, la voglia di innovare, come l’hotel moderno ricavato da una vecchia fabbrica di sottomarini tedeschi. Fantastica anche la cucina, ricercata nella tradizione e adattata ai palati di oggi. Ma la cosa che più mi ha colpito è la pulizia; non credo di aver mai visto città così pulite. Oggi guarderò con occhio diverso l’est Europa, me ne sono innamorata. Mi ha lasciato il caos nel cuore».

Per Gioia Massarotto dell’agenzia Hirondelle di Treviso, «Danzica è una città che ti sorprende per la sua storia e i luoghi iconici» e allo stesso tempo «affascinante con la neve e le luci del Natale»; mentre per Bruno Alegi della Todra di Roma è «impossibile non restare ammaliati dalle bellezze del territorio, dall’ottima cucina e dai sorrisi delle persone che si incontrano».

Al viaggio hanno partecipato anche Eliseo Capretti di Oceanviaggi di Salò, in provincia di Brescia e Cristina Saibene della Brevivet di Milano. «Ho trovato una città vivace, che ha riconfermato le mie aspettative – conclude Federico Savino di Listrop Viaggi e Turismo di Rosà (Vi) – Davvero emozionante la visita al Centro Europeo Solidarnosc, un investimento di tempo che ogni cittadino europeo dovrebbe fare per capire che fortuna abbiamo a vivere in questa parte di mondo in questa epoca. È di sicuro un viaggio alla portata davvero di tutti, adatto a un city break o a essere integrato in un tour di più giorni. Insomma, lasciate a casa i pregiudizi e dimenticatevi la Polonia ante 1990, negli ultimi 30 anni la Polonia ha fatto passi da gigante».