Traghetti, tutta la Grecia di Superfast Ferries

Superfast Ferries, parte del Gruppo Attica, presenta la programmazione per la Grecia. La compagnia di navigazione leader per le rotte dall’Italia alla Grecia, in servizio congiunto con Anek Lines, e offre collegamenti giornalieri dai porti italiani di Ancona, Bari e Venezia ai porti greci di Patrasso e Igoumenitsa.

Nella stagione estiva, opera anche da Ancona e Bari verso l’isola greca di Corfù.

Tra i servizi a bordo delle moderne navi della flotta: cabine interne ed esterne per 1-4 persone, cabine accessibili alle sedie a rotelle, cabine “Pure”, adatte a chi soffre di allergie e cabine di lusso. Tutte sono dotate di doccia/wc. Disponibili, inoltre, cabine speciali per chi viaggia con il proprio animale domestico, oltre alle aree progettate sul ponte con cucce. Per garantire il miglior servizio possibile, gli animali domestici vanno segnalati al momento della prenotazione.

I passeggeri troveranno ristoranti self service e à la carte, bar e strutture per il relax sui ponti interni ed esterni, con alcune delle navi dotate anche di piscina.

Il campeggio a bordo è consentito tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2023 su navi specifiche sulle rotte di Ancona e Venezia.

Chi possiede un abbonamento ferroviario può proseguire il viaggio via mare, a prezzi ridotti o addirittura gratis: Interrail, Eurail, Balkan Flexipass, Rit, Rail Plus, Greek Flexipass (Rail N’ Fly), Vergina Flexipass e Db Autozug aderiscono all’iniziativa.

Il programma di fidelizzazione di Superfast Ferries offre una serie di vantaggi esclusivi, offerte speciali, regali e servizi di alta qualità. I possessori della carta fedeltà Seasmiles raccolgono punti dall’acquisto dei biglietti e dagli acquisti a bordo e possono riscattarli facilmente, con sconti e biglietti gratuiti per i viaggi successivi.

Infine, le compagnie sorelle di Superfast Ferries – ovvero Blue Star Ferries e Hellenic Seaways – offrono numerosi collegamenti dalla Grecia con le Cicladi, il Dodecaneso, le isole dell’Egeo settentrionale, le Sporadi, le isole Saroniche e Creta.