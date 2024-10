Travel Hashtag versione “wellness” a novembre a Trieste

“Italia, Destinazione Benessere”: è l’evento di Travel Hashtag, patrocinato da ministero del Turismo, Enit e Federterme, che si svolgerà il prossimo 12 novembre a Trieste, al Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, recentemente inaugurato sotto l’insegna del gruppo Minor Hotels.

Con 14 edizioni in 5 anni e altre 4 in programma nei prossimi 12 mesi, il convegno vedrà protagonisti insider e decision-maker del comparto del turismo a livello nazionale, esponenti delle istituzioni e una rappresentanza del mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia e delle altre regioni del Nord-Est. Focus dell’edizione di Trieste sono il turismo incoming e le potenzialità del segmento wellness, spa e terme, settore fortemente in ascesa.

Per Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag, «durante questa edizione proveremo a delineare gli scenari futuri del turismo inbound alto spendente legato al segmento Wellness & Health, senza trascurare gli aspetti correlati alla gestione e allo sviluppo delle destinazioni in funzione delle esigenze di una clientela sempre più connessa, informata ed esigente».

Nella mattina del 12 novembre prenderanno parte all’apertura dei lavori, tra gli altri, il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, la presidente di Enit Alessandra Priante e il presidente di Confindustria Federterme Massimo Caputi. Il giornalista Massimiliano Sisto e l’autrice Zaira Magliozzi presenteranno l’evento.

Due i talk in programma nel pomeriggio. Il primo: “Wellness & Health Tourism: trend, prospettive e opportunità” vedrà la partecipazione di diversi esperti del settore, tra i quali la director of Spa And Wellness di Minor Hotels Europe & Americas Bodina Qureshi, l’architetto Alberto Apostoli, della Wellness & Spa Advisor e co-founder di Armonia Anna Rita Di Giacomo, del direttore scientifico di Palazzo di Varignana Annamaria Acquaviva, della Spa product development Group director di Terme & Spa Italia Martina Gramolazzi e della pluripremiata Wellness Designer, Spa Trainer & Wellbeing specialist, Patrizia Bortolin.

Al primo panel seguirà il secondo e ultimo talk in agenda:“Valorizzare e comunicare territori di eccellenza” con la partecipazione del direttore generale di Promoturismo Fvg Iacopo Mestroni, del presidente di Generali Convention Center Trieste Roberto Morelli, del vp Italy sales di Ita Airways Tommaso Fumelli, della responsabile trade, charter e international development in sales av di Trenitalia Maria Paola De Rosa, di Carmen Bizzarri dell’Università Europea di Roma, del presidente di FederTerziario Turismo Enzo Carella e del docente di economia e gestione delle imprese dei servizi turistici, Università Aldo Moro di Bari, Ettore Ruggiero.

Marco Gilardi, senior operations director for Italy & Usa di Minor Hotels, annota: «Siamo molto contenti di ospitare questo prestigioso evento soprattutto per il tema legato al turismo wellness. Benessere e Spa sono le nuove tendenze del turismo di lusso e per Minor Hotels rappresentano un importante pillar nel piano di sviluppo a livello mondiale».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Travel Hashtag