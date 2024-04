Travel Software aggiunge 10 tappe al suo roadshow con t.o. e adv

Travel Software, azienda che realizza programmi gestionali per agenzie di viaggi, tour organizer e tour operator, prosegue il suo roadshow in tutta Italia con altre dieci tappe con il suo Easy–Adv, gestionale giunto alla release 11.

Il roadshow, che ha già visto tappe come Parma, Novara, Bologna, Roma e Torino, si concluderà con la Sicilia per la fase primaverile per riprendere a fine estate con Cagliari, Catania, Palermo, Venezia, Verona, Brescia, Monza, Rimini, Bergamo e altre città del nord. Ulteriori date sono ancora da fissare a Milano e a Firenze che concluderanno il giro d’Italia.

«Incontriamo le agenzie e i tour operator nelle loro città perché vogliamo mantenere un contatto diretto per spiegare le novità di prodotto soprattutto in un fase di grande ripresa come questa che non consente margine di errore nella scelta del software gestionale. In questo senso Easy-Adv ha voluto evolversi ulteriormente in flessibilità e dotarsi di nuove importanti funzionalità», ha commentato il presidente di Travel Software, Marco Gozzi.

In un mercato che chiede sempre più prodotto tailor made, l’evento locale, come lo sono le tappe del tour, è la soluzione ideale per dedicarsi reciprocamente il tempo necessario a conoscere e capire le esigenze delle adv.

«Contiamo di incontrare ancora oltre 500 agenzie che ruotano intorno al nostro target oltre alle 350 già viste e svolgiamo il roadshow in collaborazione con importanti player del settore che cambiano anche in base alle aree visitate», ha concluso Gozzi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Travel Software