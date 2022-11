Travelport avvia la distribuzione Ndc di Qantas

Travelport ha annunciato che le agenzie di viaggi clienti in 52 Paesi delle aree Apac (Asia Pacifico) ed Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) – Italia compresa – hanno ora accesso ai contenuti Ndc di Qantas attraverso Travelport+.

Facendo seguito all’annuncio di Qantas di agosto scorso sull’introduzione di tariffe ridotte sui voli nazionali attraverso la Qantas Distribution Platform, Travelport fornirà entro la fine dell’anno i contenuti Ndc della compagnia di bandiera australiana ai rivenditori di viaggi situati in un totale di 68 Paesi in tutto il mondo, sia attraverso Smartpoint che attraverso le Api Rest/ful Json di Travelport. Entro la fine di gennaio 2023, Travelport supporterà anche la possibilità di selezionare il posto.

Igor Kwiatkowski, executive manager global sales and distribution di Qantas ha dichiarato: «I nostri partner tecnologici svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i retailer di viaggi possano accedere ai contenuti dinamici, alle funzionalità e ai vantaggi della Qantas Distribution Platform. Siamo molto contenti che Travelport renda accessibile la nostra piattaforma a un maggior numero di retailer in tutto il mondo».

«La nostra partnership con Qantas ha contribuito ad alimentare la nostra posizione di leader in ambito Ndc – ha aggiunto Damian Hickey, global vice president & global head of airline partners di Travelport – Mentre continuiamo a espanderci e a fornire un accesso semplificato ai contenuti Ndc di Qantas a un numero ancora maggiore di agenzie clienti stiamo accelerando ulteriormente la nostra strategia di contenuti multi-sorgente con Travelport+». Per accedere ai contenuti Ndc di Qantas i retailer di viaggi devono partecipare al Qantas Channel.