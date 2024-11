Treni regionali, rimborso automatico con il biglietto elettronico

Piccola ma significativa rivoluzione di Trenitalia sui treni regionali: il rimborso del biglietto acquistato in forma elettronica sarà automatico. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Luigi Corradi in occasione di Expo Consumatori 4.0 ad Ancona. Con il biglietto elettronico, infatti, Trenitalia è già in possesso dei dati di pagamento e in caso di ritardo o cancellazione può provvedere al rimborso in tempo reale.

Accanto a questa rilevante novità c’è poi l’estensione su tutto il territorio nazionale del servizio “Tap&Tap” che consente al passeggero di effettuare le operazioni con la modalità contactless e l’allestimento a bordo dei Frecciarossa 1000 di maggiori spazi per bagagli e accessi facilitati per i passeggeri a ridotta mobilità.

Inoltre è in cantiere la sperimentazione dell’uso di body cam in dotazione del personale di bordo per innalzare il livello di sicurezza a bordo dei treni e tutelare addetti delle Fs e passeggeri, scongiurando così episodi come la recente, grave aggressione al capotreno accoltellato a Genova. Per l’ad Corradi queste rilevanti innovazioni sono la prova tangibile dell’impegno di Trenitalia a ottimizzare l’utilizzo del trasporto ferroviario sempre più ad alta accessibilità e sostenibilità.