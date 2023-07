Trenino Verde delle Alpi, i podcast di Loquis durante il viaggio

Parte il progetto “Sei pronto per un viaggio unico in Italia e…ad alta quota?”. L’esperienza del Trenino Verde delle Alpi diventa racconto con il canale podcast lanciato su Loquis, piattaforma di podcast verticale dedicata ai viaggi e ai viaggiatori.

Le puntate descrivono i paesaggi alpini italo-svizzeri dal finestrino mentre si viaggia in treno: panorami, gallerie, laghi, boschi, ghiacciai e aree patrimonio dell’Unesco lungo la linea ferroviaria storica ed ecosostenibile che conduce il viaggiatore da Domodossola a Berna, in Svizzera, attraversando stazioni dove fermarsi per ammirare le bellezze circostanti.

La peculiarità degli episodi è la loro geolocalizzazione: sono in grado di fornire al passeggero notizie, aggiornamenti e curiosità sul territorio che si sta attraversando in treno, come fossero un’audioguida o un navigatore che racconta le storie dei luoghi guardati dal finestrino e il loro patrimonio.

L’iniziativa Il Trenino delle Alpi: emozioni di viaggio tra natura e cultura, realizzatoda Loquis per il Bls, prevede 19 short e 3 long podcast dedicati all’offerta naturalistica e culturale del territorio attraversato dal treno.

«Il progetto realizzato per il Trenino Verde delle Alpi per noi di Loquis è l’ennesima dimostrazione dei vari plus proposti ai nostri partner: una piattaforma di podcast incentrata sul turismo e sui viaggi che garantisce l’ascolto da parte di un pubblico di qualità specialmente per chi promuove destinazioni – dichiara Cristian Iovino, direttore commerciale di Loquis – Il mondo dei trasporti si conferma tra i principali settori di investimento nel travel podcast evidenziando come si cerchi sempre di più di regalare una travel experience innovativa dove l’intrattenimento va a braccetto con la cultura e la valorizzazione dei luoghi proprio attraverso i podcast geolocalizzati sui punti di interesse; con questa produzione, targata 100% Loquis, abbiamo sperimentato anche il format in viaggio dove la podcaster ha passato alcuni giorni proprio nei luoghi che ha poi raccontato in compagnia di alcuni collaboratori dell’ufficio marketing di Bls catturando anche suoni e parole di persone incontrate durante il viaggio».

Ilona Ott, responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori Bls Ag, aggiunge: «Siamo orgogliosi di poter offrire una serie di podcast realizzata in partnership con Loquis ai viaggiatori che decideranno di intraprendere un’avventura a bordo del Trenino Verde delle Alpi che con partenza da Domodossola, tocca le principali località dell’Oberland Bernese arrivando alla capitale della Svizzera, Berna. I podcast, ormai strumento digitale di primaria importanza anche per il viaggio, oltre a presentare l’offerta del territorio, dal tour in battello sul Lago di Thun alle escursioni a piedi da Kandersteg, e l’offerta culturale dei villaggi pittoreschi e della capitale svizzera, suggeriscono anche informazioni utili per il viaggio in treno. Il documento ideale di viaggio che suggeriamo è il biglietto giornaliero Bls Trenino Verde, adesso anche disponibile per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si voglia al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun».