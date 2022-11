Trenitalia, Diamantini: «Adesioni al programma business al +80%»

Il mondo del business ritorna a viaggiare, anche su rotaia. È in ripresa il settore dei viaggi di lavoro che, in attesa di riacciuffare i livelli pre-pandemici, registra un’importante crescita degli spostamenti in treno. A illustrare i dati è Trenitalia, nel panel di apertura del BizTravel Forum 2022 di scena a Milano: gli acquisti delle aziende che aderiscono al programma Trenitalia for Business nell’anno in corso sono cresciuti dell’80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un mercato, insomma, che sta tornando a essere dinamico.

Al panel “Gli scenari del 2022, dall’economia al travel”, condotto dal giornalista Nicola Porro, ha partecipato Pietro Diamantini, direttore business alta velocità di Trenitalia. «La domanda di mobilità per viaggi di lavoro è cresciuta in modo particolare per le aziende del settore costruzioni, mentre sono state registrate importanti performance anche per le agenzie di eventi tra cui sport e musica e nel comparto delle produzioni cinematografiche; inoltre parte importante di questo recupero del settore è dato dall’aumento delle adesioni da parte delle piccole e medie imprese e dei professionisti».

Tra i prodotti interessati da una forte crescita, sempre nel segmento business, spiccano i programmi welfare, che consentono ai dipendenti delle aziende di poter effettuare viaggi per motivi privati con tariffe vantaggiose e le cui vendite di biglietti collegati a offerte di questo tipo hanno fatto registrare il +126% rispetto sull 2021. Tra i servizi a maggiore prospettiva di crescita commerciale per l’alta velocità di Trenitalia si posizionano senz’altro i nuovi modelli di servizio, come i viaggi charter o i viaggi per gruppi in vetture riservate, una formula che incontra gli apprezzamenti degli organizzatori di eventi aziendali e del segmento Mice.

Il trend è positivo anche per il mercato dei viaggi leisure e a vocazione turistica, dove l’Italia continua, dopo un’estate di forte spinta dei volumi sia nazionale che internazionale, ad avvicinarsi ai livelli del 2019. Per stimolare la filiera turistica del Paese, Trenitalia è impegnata a offrire collegamenti sempre più integrati.