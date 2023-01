Trolley a bordo? La giungla delle policy bagagli

L’industria dei viaggi riparte vigorosa in questo primo scorcio di 2023. Da qui la panoramica condotta dal Liverpool News Magazine sulle policy bagagli – sempre più ferree – adottate quest’anno da alcune importanti compagnie aeree come Ryanair, easyJet, Tui Airways, British Airways e Jet2.com.

In casa Ryanair, tutti i tipi di tariffa includono una piccola borsa personale, che deve stare sotto il sedile. Questo deve essere un massimo di 40 cm x 20 cm x 25 cm. Il bagaglio a mano di dimensioni eccessive verrà rifiutato al gate di imbarco o, se disponibile, collocato nella stiva dell’aeromobile al costo di 69,99 euro (tariffa soggetta a Iva). Al passeggero che non è sicuro della correttezza della misura è suggerito un controllo al banco Bag Drop prima di passare i controlli di sicurezza.

Anche easyJet consente l’imbarco gratuito di un piccolo bagaglio a mano per persona. Questo può avere una dimensione massima di 45 cm x 36 cm x 20 cm (compresi eventuali manici o ruote) e deve stare sotto il sedile di fronte La borsa a mano può pesare fino a 15 kg. I bagagli più grandi o eventuali bagagli aggiuntivi verranno collocati nella stiva e potranno essere imbarcati a una tariffa di 39,99 euro.

Jet2.com consente ai passeggeri di portare a bordo gratuitamente un bagaglio a mano, purché di peso non eccedente i 10 kg e di dimensioni non superiori a 56 cm x 45 cm x 25 cm, comprese eventuali ruote e maniglie. Se il bagaglio a mano pesa di più o è più grande di questo, dovrà essere imbarcato nella stiva dell’aereo con il costo aggiuntivo calcolato a seconda del peso. Sono permessi a bordo oggetti personali (come una borsetta, una borsa per laptop o un acquisto per l’aeroporto), purché sia ​​posizionato sotto il sedile.

A bordo degli aerei di Tui Airways si può trasportare gratuitamente un bagaglio a mano fino a 10 kg. Le dimensioni massime del bagaglio a mano possono essere di 55 cm x 40 cm x 20 cm, ma il passeggero deve essere in grado di caricare il bagaglio a mano nelle cappelliere e altri oggetti come computer portatili, borse e articoli acquistati in aeroporto devono entrare nell’unico bagaglio a mano che si può portare a bordo.

Mentre tutti i clienti British Airways possono portare a bordo un bagaglio a mano e un piccolo oggetto. Il bagaglio a mano non deve superare le dimensioni di 56 cm x 45 cm x 25 cm e il piccolo oggetto non deve superare le dimensioni di 40 cm x 30 cm x 15 cm.