Tui Group aumenta il capitale e rimborsa gli aiuti Covid

Tui Group ha annunciato un aumento di capitale di 1,8 miliardi di euro. Il piano del colosso tedesco del turismo organizzato è quello di utilizzare i proventi per rimborsare del tutto gli aiuti di Stato ricevuti per via della crisi da Covid all’istituto di credito KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), riducendo il debito e i costi degli interessi.

Gli azionisti possono acquistare nuove azioni a un prezzo di 5,55 euro fino al 17 aprile 2023 compreso.

Il ceo del Gruppo, Sebastian Ebel, ha dichiarato: «Il rimborso integrale degli aiuti di Stato era il nostro obiettivo. Con l’aumento di capitale approvato faremo l’ultimo passo in tale senso per mantenere l’impegno preso. Utilizzeremo il ricavato per rimborsare i sostegni ricevuti e gli interessi. Vogliamo tornare a crescere in modo redditizio e guadagnare più quote di mercato. Ad oggi anche il trend delle prenotazioni è molto incoraggiante».

Tui Group, in totale, ha ricevuto 4,3 miliardi di euro di aiuti statali in epoca Covid.