Tunisia guest destination del Lisboa Travel Market 2023

Ritorno al futuro per la Tunisia che parteciperà come guest destination all’edizione 2023 del Lisboa Travel Market, che si terrà dal 1° al 5 marzo prossimi, in considerazione dell’alto valore che ricopre il bacino di traffico portoghese per il Paese del Nord Africa.

E in occasione di questo importante momento fieristico, verrà presentato un programma culturale appositamente studiato per i mercati esteri: in particolare, a parte i 1.300 km di costa e l’appeal del deserto del Sahara, la Tunisia punta soprattutto sulla cultura e sulle tradizioni ben combinate con la ricca offerta di mare.

A tal proposito una delle località più scelte risulta Djerba, l’isola situata nel Golfo di Gabes, a cinque chilometri dalla costa meridionale della Tunisia. Verrà presentata come meta ottimale per il mix di mare-sole e attrazioni storiche e culturali. Infatti, oltre alle sue bellezze naturali, l’isola ospita mercati tradizionali, villaggi pittoreschi e artistici, e una gastronomia dai sapori mediterranei che i viaggiatori europei hanno sempre apprezzato.

La presenza della Tunisia al Lisboa Travel Market segna simbolicamente il pieno rilancio della destinazione che nel 2022 ha recuperato il 95% dei livelli di arrivi e presenze del periodo pre pandemico. Tra gli obiettivi di Leila Tekaia, direttrice del Turismo tunisino per Portogallo e Spagna, in questa edizione della fiera sono previsti incontri strategici con operatori e agenzie di viaggi, ma anche le presentazioni dedicate al consumatore finale, incentrate sull’offerta culturale tunisina.

«La Tunisia ha mantenuto un ottimo rapporto con il mercato portoghese – ha sottolineato Tekaia – Con il Lisboa Travel Market che rappresenta un momento cardine in questo collegamento tra i due Paesi. Negli anni abbiamo ricevuto sempre più viaggiatori dal Portogallo, attratti dalla vicinanza, ma anche da tutto ciò che la Tunisia ha da offrire come destinazione. Questa edizione sarà per noi un’occasione unica».