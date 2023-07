Tunisia, la metà degli italiani a Djerba arriva con Nicolaus-Valtur

Marcia spedita la Tunisia del Gruppo Nicolaus, meta centrale dell’estate mediterranea. La crescita dei ricavi si attesta al +45% rispetto al 2022, a fronte di una crescita dell’impegno del 15%. Risultati legati al buon rapporto qualità/prezzo e all’ingresso di tre prodotti-chiave in programmazione: il Nicolaus Club Delfino Beach di Hammamet, il Nicolaus Club Helios Beach sull’isola di Djerba e, su tutti, il Valtur Djerba Golf Resort & Spa, struttura di punta su una spiaggia di sabbia finissima, affacciata su un mare cristallino, con ampi giardini e un’estesa area pool. Caratteristica apprezzata dagli ospiti, poi, la presenza dello staff italiano.

Qui, ovvero proprio a Djerba, un risultato che il Gruppo di Ostuni tiene a mettere in rilievo: il 50% degli arrivi originati dal mercato italiano dipendono da Nicolaus-Valtur.

Altro dato che genera soddisfazione è l’indice di gradimento espresso dagli ospiti con percentuali superiori al 90%.

Importante per l’andamento della destinazione anche l’ingente investimento sul volato con oltre 800 posti a settimana e collegamenti dai diversi aeroporti italiani. A integrazione della disponibilità charterizzata, massima flessibilità è garantita dal dynamic packaging.

«La Tunisia – commenta la product manager Laura Mangialardi – si conferma destinazione unica per la combinazione unica tra buon rapporto qualità/prezzo, bellezza del mare, patrimonio storico-naturalistico e vicinanza all’Italia. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere il primato su Djerba, dove abbiamo il nostro prodotto di punta a marchio Valtur, e siamo pronti per questa seconda parte della stagione con un servizio in linea con le esigenze della crescita del numero degli ospiti».