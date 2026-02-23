Tunisia, oltre 11 milioni di arrivi internazionali nel 2025

Importante partecipazione della Tunisia alla Bit di Milano, rappresentata dall’Ente del turismo diretto da Karim Jatlaoui che ha svelato i numeri 2025 e parlato del progetto dedicato a Dahar con al centro il forte legame con le agenzie di viaggi.

Qual è il bilancio del 2025 e quali sono le prospettive per il 2026?

«Il 2025 è stato un anno estremamente positivo per la Tunisia, con un incremento superiore al 15% dei visitatori rispetto al 2024 e oltre 11 milioni di arrivi internazionali. Si tratta di un risultato record per il settore. Particolarmente rilevante è stato l’aumento delle presenze nei periodi di bassa stagione, con un incremento compreso tra il 20% e il 30%. Oggi, infatti, la Tunisia viene scelta sempre più come destinazione culturale, oltre che balneare. Non a caso, la guida Lonely Planet l’ha inserita tra le “25 migliori destinazioni da visitare nel 2026”, sottolineando l’unicità e la varietà delle esperienze offerte, la ricchezza dei siti archeologici, la bellezza delle coste e dei deserti e il valore del patrimonio naturale e culturale».

Alla Bit di Milano avete posto particolare attenzione alla destinazione Dahar…

«Si tratta di un progetto innovativo, in linea con le nuove tendenze del turismo internazionale, sempre più orientato verso esperienze autentiche, sostenibili e identitarie. Il Dahar è una regione ancora poco conosciuta del Sud-Est tunisino, ma destinata a diventare un simbolo di un turismo alternativo rispetto ai tradizionali circuiti balneari. Situata a soli 100 chilometri dall’aeroporto internazionale di Djerba, si caratterizza per un territorio arido e montuoso, ma ricco di straordinarie risorse. Grazie alla presenza di numerosi fossili è possibile sviluppare un turismo geologico di grande interesse: il Djebel Tebaga de Médenine è infatti in fase di pre-classificazione Unesco come Geoparco, un riconoscimento che attesterebbe il valore mondiale del territorio sotto il profilo geologico e paleontologico. Fossili di dinosauri, affioramenti geologici unici e antichi percorsi rendono quest’area un autentico museo a cielo aperto».

Il Dahar consente, inoltre, di avere un contatto diretto con la millenaria cultura berbera…

«E con un patrimonio architettonico di grande valore. Particolarmente caratteristiche sono le abitazioni troglodite, scavate nella roccia per adattarsi al clima arido e oggi, in parte, trasformate in maison d’hôtes per offrire ai visitatori un’esperienza autentica. Maison d’hôtes, hotel du charme e camping nel deserto accolgono i viaggiatori. Abbiamo inoltre sviluppato un itinerario di circa 190 chilometri, ideale per il trekking e la mountain bike».

Sono previste novità nei collegamenti con gli aeroporti italiani?

«Sì. Nouvelair, dopo il collegamento con Bologna, ha avviato un volo quotidiano da Milano e sta progettando, per il prossimo anno, una connessione diretta Milano-Djerba operativa tutto l’anno. Si tratta di un’iniziativa particolarmente rilevante per questa destinazione, non a caso soprannominata “Djerba la douce”, per il suo clima mite anche fuori stagione. Restano inoltre attivi i collegamenti operati da Tunisair da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Napoli e Palermo, oltre ai voli di Ita Airways. L’incremento delle connessioni rappresenterà un fattore strategico anche per il segmento Mice, per il quale la Tunisia offre una destinazione vicina e altamente competitiva in termini di rapporto qualità-prezzo».

E iniziative specifiche per le agenzie?

«Sì, stiamo organizzando una serie di workshop, anche in collaborazione con Nouvelair, con l’obiettivo di rafforzare il contatto diretto con le agenzie di viaggi. Nouvelair è una compagnia relativamente nuova sul mercato italiano, ma in forte espansione e dotata di una flotta moderna. Il consolidamento delle relazioni dirette con gli operatori rappresenta una leva strategica fondamentale per accrescere la conoscenza dell’offerta e favorire ulteriormente lo sviluppo del mercato».